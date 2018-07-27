Банк проблемных активов возглавил член правления «Открытия»
Банк «ФК Открытие» завершил основные этапы формирования Банка непрофильных активов (БНА), его возглавит член правления банка «ФК Открытие» Александр Соколов.
Банк закончил ключевой этап формирования БНА — юридическое и операционное присоединение банка «Рост» к банку «Траст», сообщает пресс-служба банка.
Отмечается, что консолидация непрофильных активов на балансе БНА находится в завершающей стадии. Акционером БНА с долей 97% станет Фонд консолидации банковского сектора. 2% останутся у банка «Открытие», владельцем 1% акций станет Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Ранее сообщалось, что в начале 2019 года будут объединены «ФК Открытие» и «Бинбанк».ЭкономикаБанки Татарстан
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