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Банк проблемных активов возглавил член правления «Открытия»

14:42, 27.07.2018
Банк проблемных активов возглавил член правления «Открытия»
Фото: commons.wikimedia.org

Банк «ФК Открытие» завершил основные этапы формирования Банка непрофильных активов (БНА), его возглавит член правления банка «ФК Открытие» Александр Соколов.

Банк закончил ключевой этап формирования БНА — юридическое и операционное присоединение банка «Рост» к банку «Траст», сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что консолидация непрофильных активов на балансе БНА находится в завершающей стадии. Акционером БНА с долей 97% станет Фонд консолидации банковского сектора. 2% останутся у банка «Открытие», владельцем 1% акций станет Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Ранее сообщалось, что в начале 2019 года будут объединены «ФК Открытие» и «Бинбанк».

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