В ТОСЭР Татарстана планируют привлечь более 62 миллиардов рублей инвестиций до 2027 года

В ТОСЭР Татарстана до 2027 года планируют привлечь 62 млрд рублей инвестиций и создать 17 тысяч рабочих мест. Об этом сообщил премьер-министр РТ Алексей Песошин на вручении государственных наград РФ и РТ.

На сегодняшний день в республике действуют четыре такие зоны: Набережные Челны, Нижнекамск, Чистополь, Зеленодольск. Однако их число может увеличиться — недавно федеральная комиссия одобрила заявку на создание аналогичной территории в Менделеевске, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, ТОСЭР Набережных Челнов 17 июля пополнили два новых резидента: «Машины коммунального хозяйства» и «Термокреп».