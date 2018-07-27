В Челнах представили новый проект застройки городского центра

В исполнительном комитете Набережных Челнов прошли публичные слушания по проекту планировки и межевания общегородского центра «19-й микрорайон». Проектировщики и власти не планируют сносить гаражные комплексы, построенные в 70-е годы, но построят детсад, театр и концертный зал.



«Все эти парковочные пространства мы стараемся перевести в многоярусный гараж. Учитывая то, что они находятся в общегородском центре, не должны быть отдельно стоящими объектами парковки машин. Мы обязательно хотели бы, чтобы в эти гаражи, как это довольно часто встречается в городах нашей страны и во всем мире, были включены дополнительные функции, направленные на обслуживание горожан», — цитирует мэрия Набережных Челнов автора проекта, директора ЗАО «Артпроект» Александра Дембича.



Всего в 19-м микрорайоне может быть размещено порядка 170 тыс. кв. м жилплощади и примерно 5,9 тыс. машино-мест. Кроме того, проект предусматривает детский сад на 240 детей, концертный зал и театральный комплекс. Вдоль всего комплекса архитекторы предложили сделать пешеходный бульвар (на 18% территория будет занята скверами, газонами и цветниками).