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Замминистра труда и социальной защиты РФ назначили Алексея Скляра

12:57, 27.07.2018

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении заместителем министра труда и социальной защиты РФ Алексея Скляра.

Документ был подписал в среду, 25 июля, но опубликован на сайте правовой информации только сегодня.

Ранее Скляр занимал должность директора департамента информационно-коммуникационных технологий Счетной палаты.

Напомним, накануне, 26 июля, заместителем министра науки и высшего образования РФ назначили Марину Боровскую. В соответствующем приказе, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, она также освобождается от занимаемой ранее должности. Отметим, что она была ректором Южного федерального университета.

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