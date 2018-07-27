Замминистра труда и социальной защиты РФ назначили Алексея Скляра

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении заместителем министра труда и социальной защиты РФ Алексея Скляра.

Документ был подписал в среду, 25 июля, но опубликован на сайте правовой информации только сегодня.

Ранее Скляр занимал должность директора департамента информационно-коммуникационных технологий Счетной палаты.



Напомним, накануне, 26 июля, заместителем министра науки и высшего образования РФ назначили Марину Боровскую. В соответствующем приказе, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, она также освобождается от занимаемой ранее должности. Отметим, что она была ректором Южного федерального университета.