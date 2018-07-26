Замминистра науки РФ назначили Марину Боровскую

Заместителем министра науки и высшего образования РФ назначили Марину Боровскую.

В соответствующем приказе, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, она также освобождается от занимаемой ранее должности. Отметим, что она была ректором Южного федерального университета.

Распоряжение подписано во вторник, 24 июля. Однако опубликовано было только сегодня.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил экс-главу «Роскосмоса» Игоря Комарова заместителем министра науки и высшего образования.