Директору кировской компании дали условный срок за смерть сотрудника

Кировский суд признал виновным директора компании «Монолит плюс» в гибели рабочего на производстве.

Инцидент произошел 31 января этого года. Сотрудник фирмы во время работы упал в бункер-накопитель для опила, где скончался из-за отравления окисью углерода. Как позже выяснилось, руководитель не провел с мужчиной инструктаж по охране труда и безопасным методам выполнения работ, а также не оборудовал место работы.

По факту нарушения требований охраны труда, которое повлекло по неосторожности смерть человека, директора приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года, рассказали в прокуратуре Первомайского района.

Напомним, ранее в Тольятти на АвтоВАЗе произошел смертельный несчастный случай.