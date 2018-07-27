Новости общества

13:17 МСК
Новости раздела
Общество

ФНС намерена запретить бизнесменам обращаться к адвокатам в спорах с налоговой

11:47, 27.07.2018 1
ФНС намерена запретить бизнесменам обращаться к адвокатам в спорах с налоговой
Фото: ru.wikipedia.org / Stan28121981

Обращение компании к адвокату в споре с налоговой службой является признаком недобросовестности фирмы. Такая информация содержится в письме Федеральной налоговой службы (ФНС).

Как сообщают «Ведомости», в мае Верховный суд РФ признал спор, проигранный налоговиками, злоупотреблением правом компанией. Теперь обращение к адвокату будет считаться признаком фиктивной деятельности бизнеса.

Представитель ФНС отмечает, что к аннулированию декларации также могут привести ситуации, когда руководители фирмы не приходят на допросы больше двух раз.

Кроме того, подозрение вызовут компании, счета которых открыты не по месту регистрации, а также те, которые внесли сведения о смене руководства незадолго до подачи отчетности.

Ранее ФНС предложила проект поправок, согласно которым сотрудники службы смогут проверять любого россиянина на предмет участия в незаконной предпринимательской деятельности.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:05
    Если твои права отстаивает профессиональный защитник, ты становишься преступником?) Куда катится России, если это шутка, то до 1го апреля пока еще далеко.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты