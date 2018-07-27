ФНС намерена запретить бизнесменам обращаться к адвокатам в спорах с налоговой

Обращение компании к адвокату в споре с налоговой службой является признаком недобросовестности фирмы. Такая информация содержится в письме Федеральной налоговой службы (ФНС).

Как сообщают «Ведомости», в мае Верховный суд РФ признал спор, проигранный налоговиками, злоупотреблением правом компанией. Теперь обращение к адвокату будет считаться признаком фиктивной деятельности бизнеса.

Представитель ФНС отмечает, что к аннулированию декларации также могут привести ситуации, когда руководители фирмы не приходят на допросы больше двух раз.

Кроме того, подозрение вызовут компании, счета которых открыты не по месту регистрации, а также те, которые внесли сведения о смене руководства незадолго до подачи отчетности.



Ранее ФНС предложила проект поправок, согласно которым сотрудники службы смогут проверять любого россиянина на предмет участия в незаконной предпринимательской деятельности.