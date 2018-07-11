ФНС запросила доступ ко всем денежным операциям россиян

Федеральная налоговая служба (ФНС) России направила в Министерство финансов проект поправок в Налоговый кодекс, согласно которым сотрудники ФНС смогут проверять любого россиянина на предмет участия в незаконной предпринимательской деятельности.

Об этом сообщил замглавы ФНС Даниил Егоров в ответе на запрос частного лица, пишет «Коммерсант».



В случае принятия поправок налоговая сможет в любой момент запросить информацию о движении средств по счетам любого гражданина. Они будут загружены в программу АСК НДС-3, содержащую данные из загсов.

Ранее сообщалось, что ФНС не будет отслеживать денежные переводы всех граждан с карты на карту и запрашивать сведения о том, почему и с какой целью был сделан перевод.