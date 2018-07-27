«Ижсталь» не будет банкротом и выступит в ВХЛ

Арбитражный суд Удмуртии прекратил процедуру банкротства хоккейного клуба «Ижсталь», информирует ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Министерства спорта республики.

«13 июля задолженность перед налоговым органом правительством Удмуртской Республики была полностью погашена. На последнем заседании были предоставлены документы об отсутствии долга», — говорится в сообщении.

На основании этого суд прекратил процедуру банкротства. Отмечается, что хоккейный клуб был должен около 20 млн рублей по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды.

ХК «Ижсталь» пообещали выделить деньги на игру в высшей лиге в следующем сезоне. Информация об этом опубликована в официальном сообществе клуба «ВКонтакте» 26 июля.

