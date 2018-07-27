Вратарь ХК «Салават Юлаев» Федотов: «Сейвы свои не считаю»

Иван Федотов, третий вратарь ХК «Салават Юлаев» после основного Метсолы и его сменщика Кареева, прокомментировал победу над «Трактором» (4:0) на предсезонном сборе в Финляндии:

— Матч был для нас хорошей проверкой. Всегда важно посмотреть, насколько мы готовы играть под нагрузками. Старались выполнить тренерское задание на игру. Рад, что выиграли.

— Как оцените свою игру?

— Есть над чем работать, будем с тренерами обсуждать моменты более детально. В целом самому очень понравилось, но было и то, чем недоволен. Команде спасибо, парни ловили много шайб на себя. Сейвы свои не считаю, а просто играю по шайбе и делаю свою работу. Если мы выиграли, значит, все сделали верно.