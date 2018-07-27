Елабужский «Регион» не смог взыскать с челнинского «Евростиля» 34,5 млн рублей

Елабужское ООО «Регион» пытался взыскать с крупнейшего застройщика РТ ООО «Евростиль» 34,5 млн рублей. Третьими лицами выступали ООО «Строительная компания «Кама» из Менделеевска и ООО «Успех-1» из Елабуги.

Истец пытался взыскать деньги за якобы невыполненные работы. Однако застройщик утверждает, что именно эти работы проводили третьи лица и предоставил в суд документы подряда.

В связи с этим Арбитражный суд РТ в иске «Региону» отказал и взыскал в доход федерального бюджета госпошлину в размере 195,7 тыс. рублей. Данные опубликованы на сайте электронного правосудия.

Напомним, «Евростиль» занял 18-е место в рейтинге застройщиков Татарстана.