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В Башкирии задержали разгромивших кладбище подростков

10:36, 27.07.2018
В Башкирии задержали разгромивших кладбище подростков
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Полиция Башкирии задержала подростков, устроивших погром на кладбище в селе Инзер Белорецкого района республики. Родители несовершеннолетних привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей.

«Подростки шли мимо кладбища, заметили упавшие от времени памятники и решили ради шалости попробовать повалить остальные», — говорится в сообщении МВД по РБ.

Материалы по происшествию направлены в районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Там примут решение о возможном штрафе или другом наказании. В МВД также подчеркивают, что с подростками и их родителями проведена профилактическая беседа.

Напомним, что в 2016 году в Казани вандалы разрушили несколько надгробий на Ново-татарском кладбище.

Происшествия Башкортостан
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