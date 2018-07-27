В Башкирии задержали разгромивших кладбище подростков

Полиция Башкирии задержала подростков, устроивших погром на кладбище в селе Инзер Белорецкого района республики. Родители несовершеннолетних привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей.

«Подростки шли мимо кладбища, заметили упавшие от времени памятники и решили ради шалости попробовать повалить остальные», — говорится в сообщении МВД по РБ.

Материалы по происшествию направлены в районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Там примут решение о возможном штрафе или другом наказании. В МВД также подчеркивают, что с подростками и их родителями проведена профилактическая беседа.

Напомним, что в 2016 году в Казани вандалы разрушили несколько надгробий на Ново-татарском кладбище.