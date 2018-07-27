Симон Рожман: «На ответном матче шумно, как в Уфе, не будет»

Накануне «Уфа» первой из российских команд стартовала в еврокубковом сезоне. На своем поле уфимцы сыграли первый матч 2 квалификационного раунда Лиги Европы со словенским «Домжале» — 0:0. Главный тренер гостей Симон Рожман рассказал на послематчевой пресс-конференции, что в Уфе болели на должном уровне.



«Нам очень понравилось, как нас встретили в Уфе. Город у вас красивый и уютный. Уфимские фанаты — это высший уровень. У нас в Словении такого нет, то есть на ответном матче в Домжале так шумно, как в Уфе, не будет», — отметил Рожман.

Ответная встреча между «Уфой» и «Домжале» состоится в Словении 2 августа.