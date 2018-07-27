В Татарстане обеспеченность местами в детсадах сократилась на 2,4%

В Татарстане обеспеченность местами в детсадах сократилась в 2018 году с 627 мест на 1 000 нуждающихся детей до 612. Об этом говорится в исследовании аналитической службы «Реального времени».

Хуже всего дела с местами в детсадах обстоят в Тукаевском районе — только 446 мест на 1 000 детей дошкольного возраста. В 2016-м Тукаевский был лидером по рождаемости. Также к этой группе районов РТ принадлежат Пестречинский, Арский районы, Казань и Аксубаевский район.

Лучшими с точки зрения обеспеченности детсадами в республике являются Сабинский, Верхнеуслонский, Бугульминский, Менделеевский и Новошешминский районы. Там на 1 000 детей приходится от 877 до 803 мест.

Подробнее о демографической ситуации и обеспеченности местами в детсадах Татарстана читайте в материале «Реального времени».