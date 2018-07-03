За полгода казанцы не оплатили штрафов за парковку на 21,6 миллиона рублей

За первое полугодие 2018 года на нарушителей было наложено штрафов на сумму 68,2 млн рублей.

На данный момент, казанцы за неправильную парковку не оплатили штрафов на 21,6 млн рублей, за нарушение благоустройства — 21,9 млн руб., за нарушение порядка организации уличной торговли — 7,6 млн руб.

Также много неоплаченных штрафов за нарушение порядка размещения наружной информации и неисполнение муниципальных правовых актов органов местного самоуправления, сообщает мэрия Казани.

Ранее президент РТ Рустам Минниханов подписал закон, разрешающий штрафовать водителей автомобилей, припаркованных на газонах. Кроме того, парковка запрещена на детских и спортивных площадках, площадках для выгула животных, а также на хозяйственных территориях около домов.