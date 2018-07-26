В первом полугодии 2018 года АвтоВАЗ продал 169 тысяч автомобилей

Фото: «Реальное время» / Максим Платонов

В первом полугодии текущего года в России было реализовано 169,9 тысячи автомобилей компании АвтоВАЗ. Это на 21,1% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как рассказали в пресс-службе компании, доля бренда LADA на рынке за первые шесть месяцев 2018 года составила 20%. Усилений позиций удалось добиться за счет роста продаж на отечественном и зарубежном экспортном рынке и повышения макроэкономических показателей.

Стоит отметить, что было продано 49,6 тысячи авто семейства LADA Vesta, что на 43,5% больше по сравнению с первым полугодием 2017 года.