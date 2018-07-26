Новые части «Гарри Поттера» на татарском языке презентуют в августе

Вторую и третью части «Гарри Поттера» на татарском языке презентуют в Казани в рамках фестиваля современной татарской культуры «Сенной базар» («Печән базары») в августе.

«Для гостей прозвучат фрагменты поттерианы на татарском языке. Книга представляла для меня интерес еще в детстве, затем пришла идея ее татаризировать», — приводит пресс-служба КФУ слова главного редактора научно-просветительского проекта «Гыйлем» Айдара Шайхина.

В настоящее время переводы официально не изданы.

Ранее стало известно, что на 56-м году жизни скончалась переводчик серии книг о Гарри Поттере Мария Спивак. Об этом сообщили ее коллеги.