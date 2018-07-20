Новости общества

19:28 МСК
Новости раздела
Общество

Скончалась переводчик книг о «Гарри Поттере» Мария Спивак

17:44, 20.07.2018

На 56-м году жизни скончалась переводчик Мария Спивак. Об этом сообщили ее коллеги.

«И очень прошу не устраивать в такой день разбор переводческих полетов. Это совершенно неуместно», — написала член гильдии «Мастера литературного перевода» в Facebook.

Причина смерти не называется.

Известность Мария Спивак приобрела благодаря переводу романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Также является автором двух романов: «Год черной луны» и «A World Elsewhere».

ОбществоКультураПроисшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты