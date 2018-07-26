СМИ посоветовали Трампу проверить подаренный Путиным мяч на прослушку

В футбольном мяче, который президент России Владимир Путин подарил президенту США Дональду Трампу на саммите в Хельсинки, находится электронный чип NFC. СМИ заинтересовались, можно ли было в чип внести изменения или заменить его.



Чипы NFC в мячах Telstar от компании Adidas используются для передачи на смартфоны информации об уникальном номере мяча, количестве установленных с ним соединений и дате первого подключения. Также, подключившись к NFC мяча, можно получить ссылки на новости футбола и видеоролики, передает «Коммерсант».

При этом Bloomberg направил запрос в Adidas с просьбой ответить, может ли мяч стать объектом хакерской атаки России. В компании отказались от комментариев. На сайте Adidas указано, что информация в чипе NFC не может быть изменена.

Напомним, 16 июля Путин и Трамп провели четырехчасовые переговоры в Хельсинки — сначала лидеры побеседовали лично, а позже стартовали российско-американские переговоры в расширенном составе в формате рабочего завтрака.

