Доходы Минземимущества РТ за полгода превысили 2,5 миллиарда рублей

По итогам первого полугодия 2018 года доходы Министерства земельного имущества Татарстана составили 2,59 млрд рублей, превысив плановый показатель на 12,7%. Такие данные приводит ведомство.



В пяти муниципальных районах РТ перевыполнено годовое бюджетное задание. Так, в Атнинском и Лаишевском районах поступления превысили прогнозируемое значение в 1,5 раза, в Лениногорском и Рыбно-Слободском — в 1,4 раза, в Спасском — на 0,8%.

При этом 11 районов плановых показателей не достигли. Отмечается, что поступления уменьшились от перечисления части чистой прибыли муниципальными унитарными предприятиями (снижение на 4,3 млн рублей), от передачи имущества в доверительное управление, от реализации имущества (23,8 млн рублей) и от аренды и реализации земли (171,7 млн и 34,4 млн рублей соответственно).

Ранее в министерстве сообщили, что по итогам I полугодия 2018 года бюджет Татарстана получил доходы от управления недвижимостью и ценными бумагами в размере 236,1 млн рублей.