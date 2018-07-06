В I полугодии бюджет РТ получил 236,1 млн рублей от управления недвижимостью и акциями

По итогам I полугодия 2018 года бюджет Татарстана получил доходы от управления недвижимостью и ценными бумагами в размере 236,1 млн рублей.

«Неналоговые доходы от использования и реализации государственного имущества и земельных участков, поступившие в бюджет Республики Татарстан, составили 236,15 млн. рублей. Бюджетное задание перед республиканским бюджетом выполнено на 63,7%», — говорится в материалах Минземимущества РТ.



Как сообщает РБК, наибольший доход бюджету принесла аренда земельных участков и имущества — 82 млн рублей. Дивиденды и чистая прибыль пополнили казну на 35,4 и 22,6 млн рублей соответственно. Еще 28,9 млн рублей принесла реализация имущества и земли.