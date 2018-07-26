Сибирская язва спасла лес от вырубки экс-главой Тукаевского района

В Тукаевском районе Татарстана от вырубки лес спасла сибирская язва.

Семь человек, в том числе экс-глава Тукаевского района Василь Хазеев и сотрудник Елабужского лесничества Эдуард Петров, незаконно взяли в аренду участки леса.

По их словам, они собирались переводить землю из сельскохозяйственной зоны в территорию под индивидуальное жилое строительство. Помешала в этом корова, которая умерла прямо там от сибирской язвы. Позже на месте обнаружили старый скотомогильник.

Фигуранты дела думали, что можно сделать с этой землей. Однако за это время ситуацию взять под контроль силовики. Лесник и экс-глава района за превышение должностных полномочий сейчас сидят в следственном изоляторе.

Подробнее — в материале «Реального времени».