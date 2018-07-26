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Уфимские арбитры получили памятные перстни от КХЛ

11:01, 26.07.2018

Как сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги, арбитры, проведшие более 500 матчей в высших дивизионах чемпионатов страны по хоккею, получили памятные перстни.

Среди награжденных — арбитры коллегии судей республики Башкортостан Константин Горденко и Виктор Томилов.

Алексей Анисимов, главный арбитр КХЛ, прокомментировал этот подарок от Лиги: «Нельзя не отметить это приятное событие. Наша давняя традиция — вручать судьям, отсудившим 500 матчей в чемпионатах страны, памятные перстни. 500 матчей — это некий рубеж, оценка Лигой высокого профессионализма судей, признание заслуг и благодарность за работу».

СпортХоккей Башкортостан
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