Уфимские арбитры получили памятные перстни от КХЛ

Как сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги, арбитры, проведшие более 500 матчей в высших дивизионах чемпионатов страны по хоккею, получили памятные перстни.



Среди награжденных — арбитры коллегии судей республики Башкортостан Константин Горденко и Виктор Томилов.

Алексей Анисимов, главный арбитр КХЛ, прокомментировал этот подарок от Лиги: «Нельзя не отметить это приятное событие. Наша давняя традиция — вручать судьям, отсудившим 500 матчей в чемпионатах страны, памятные перстни. 500 матчей — это некий рубеж, оценка Лигой высокого профессионализма судей, признание заслуг и благодарность за работу».

