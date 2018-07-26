Россияне собрали на краудфандинговой площадке 7,3 млрд рублей на ремонт дорог и больниц

В России частные инвесторы собрали на ремонт дорог и больниц 7,3 млрд рублей. Такие данные приводит краудфандинговая площадка Penenza.

Уточняется, что за 1,5 года граждане направили 4 млрд рублей на строительство и ремонт дорог, еще 3,3 млрд рублей на строительство и реконструкцию больниц, пишут «Известия».

Глава Penenza Дмитрий Пангин рассказал, что у малого и среднего бизнеса практикуются четыре способа привлечь деньги в проект: друзья, родственники, банки, микрофинансовые организации (МФО) и краудфандинговые площадки.



По данным Центробанка, в прошлом году в целом объем российского рынка краудфандинга вырос в два раза и достиг 11,2 млрд рублей.

