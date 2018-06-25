Российский рынок краудфандинга в 2017 году вырос в два раза

Российский рынок краудфандинга в 2017 году вырос в два раза до 11,2 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

Такой рост отчасти объясняется появлением в сегменте B2B (займы, предоставляемые бизнесом бизнесу) отчетности нового крупного игрока. Скорее всего речь идет о о платформе Fudl, запущенной Qiwi.



Другими причинами бурного роста рынка стали ужесточения требований банков к маленьким компаниям-заемщикам (особенно стартапам), а также физлицам, пишет «Коммерсант».



Отметим также, что в 2017 году инвестиции в российские стартапы в криптовалюте выросли в 10 раз и составили около $200 млн.