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Российский рынок краудфандинга в 2017 году вырос в два раза

06:23, 25.06.2018
Российский рынок краудфандинга в 2017 году вырос в два раза
Фото: ru.wikipedia.org / NVO

Российский рынок краудфандинга в 2017 году вырос в два раза до 11,2 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

Такой рост отчасти объясняется появлением в сегменте B2B (займы, предоставляемые бизнесом бизнесу) отчетности нового крупного игрока. Скорее всего речь идет о о платформе Fudl, запущенной Qiwi.

Другими причинами бурного роста рынка стали ужесточения требований банков к маленьким компаниям-заемщикам (особенно стартапам), а также физлицам, пишет «Коммерсант».

Отметим также, что в 2017 году инвестиции в российские стартапы в криптовалюте выросли в 10 раз и составили около $200 млн.

ЭкономикаФинансы
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