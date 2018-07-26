Avito в августе планирует запустить сервис для поиска авиабилетов

Сайт объявлений Avito в сотрудничестве с поисковым сервисом Aviasales запускает пилотный проект по поиску авиабилетов и туристических путевок.



«Мы видим растущий спрос как на внутренний, так и на внешний туризм, и поэтому вместе с Aviasales решили запустить пилотный проект по поиску авиабилетов», — рассказал «Коммерсанту» руководитель по развитию бизнеса Avito Николай Петров.



Для этого компания зарегистрировала домен avitotravel.ru. Чтобы найти авиабилеты, он использует движок Aviasales, а для туров — базу Level.Travel компании «Левел Путешествия».



Тестирование проекта началось около недели назад. Полноценный запуск сервиса планируется в августе.

Участники рынка считают, что трафик с Avito может помочь Aviasales в усиливающейся конкуренции в сегменте продаж авиабилетов.

Отметим, что продажи билетов на авиаперелеты по России за первые шесть месяцев 2018 года выросли на 18%.