Продажи билетов на авиаперелеты по стране выросли на 18%

Объем продаж авиабилетов в первом полугодии 2018 года вырос на 9% в годовом выражении.



При этом внутри страны турпоток вырос на 18%, а на перелеты за рубеж — уменьшился на 5%. Отмечается, что стоимость билетов с прошлого года не менялась.

Самыми популярными направлениями внутри страны стали: Сочи, Симферополь, Анапа, Краснодар и Минеральные Воды, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Biletix.

Напомним, продажи авиабилетов из России в Египет по итогам 11 месяцев 2017 года выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го.