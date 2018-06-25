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Продажи билетов на авиаперелеты по стране выросли на 18%

15:29, 25.06.2018
Продажи билетов на авиаперелеты по стране выросли на 18%
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Объем продаж авиабилетов в первом полугодии 2018 года вырос на 9% в годовом выражении.

При этом внутри страны турпоток вырос на 18%, а на перелеты за рубеж — уменьшился на 5%. Отмечается, что стоимость билетов с прошлого года не менялась.

Самыми популярными направлениями внутри страны стали: Сочи, Симферополь, Анапа, Краснодар и Минеральные Воды, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Biletix.

Напомним, продажи авиабилетов из России в Египет по итогам 11 месяцев 2017 года выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го.

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