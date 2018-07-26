Более четверти российских сенаторов не внесли за год ни одного законопроекта

За год 46 из 169 российских сенаторов не внесли ни одного законопроекта и ни к одному не присоединились.

В их число вошли вернувшийся после задержания во Франции Сулейман Керимов, мать телеведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова, экс-посол России в США Сергей Кисляк и автор закона о запрете беби-боксов Елена Мизулина.



Всего за год сенаторы внесли в Госдуму 167 законопроектов — на четыре больше, чем за аналогичный период год назад.



В число самых активных вошли представитель Костромской области Николай Журавлев, который разработал и внес в Госдуму 16 законопроектов, а также сенатор от Саратовской области Людмила Бокова (14 законопроектов), сенатор от Крыма Ольга Ковитиди (12 законопроектов), сенатор от Калмыкии Алексей Майоров (11 законопроектов).

«Совет федерации предназначен не для внесения законов, а для оценки внесенных и принятых Госдумой законов», — заявил РБК первый зампред комитета по региональной политике Степан Киричук, попавший в число 46 бездействующих сенаторов.

Напомним, что на днях Совфед одобрил закон о штрафах за нарушения при долевом строительстве.