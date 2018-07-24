Совфед одобрил закон о штрафах за нарушения при долевом строительстве

Совет Федерации одобрил закон об административной ответственности за нарушения при долевом строительстве многоквартирных домов и других объектов недвижимости.



Документом вводится ответственность для должностных лиц за неразмещение информации или размещение информации не в полном объеме, передает ТАСС. Штраф для должностных лиц составит от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для юрлиц — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.

Кроме того, органы регионального контроля в области долевого строительства могут оштрафовать за необоснованную выдачу заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям закона. При этом штраф за нарушение может составить от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Ранее Мутко предложил возложить решение проблем обманутых дольщиков на регионы.