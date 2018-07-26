ЕС и США договорились работать над отменой взаимных пошлин и торговых барьеров

США и ЕС достигли соглашения о начале работы над отменой взаимных пошлин и торговых барьеров. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп после переговоров с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.



«США и ЕС договорились работать вместе, чтобы достичь нулевых тарифов, нулевых торговых барьеров и нулевых субсидий на промышленные изделия» — цитирует Трампа ТАСС.



По словам президента США, стороны также создадут рабочую группу по решению вопросов в торговой сфере и оценке существующих тарифов.



Вместе с тем, ЕС согласился увеличить импорт из США сжиженного природного газа (СПГ) и соевых бобов.



Напомним, что в марте президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в отношении продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности в размере 25% и 10% соответственно. Еврокомиссия в ответ на это утвердила дополнительные пошлины на импорт из США в страны ЕС.

