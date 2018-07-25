Казанская компания обвинила «НПП «Старт» в сговоре при закупке оборудования на €306 тыс.

Казанское ООО «Параллакс» обратилось в Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области с жалобой на закупку екатеринбургского АО НПП «Старт» им. А.И. Яскина (входит в структуру «Ростеха»).

В начале июня НПП «Старт» разместило тендер на поставку «предмета лизинга (веритикального обрабатывающего центра с ЧПУ)». В аукционе участвовали шесть компаний, в том числе «Параллакс». Цены пяти предприятий колебались от €203 до €265 тыс., однако прошла заявка с предложением в €306,9 тыс., пишет РБК.

«Из шести поданных заявок до аукциона была допущена лишь одна — с наибольшей стоимостью заявленного предложения, что свидетельствует об имеющихся признаках картельного сговора на данной закупке», — заявил представитель казанской компании.

Ранее Арбитражный суд РТ признал недействительной сделку «ИнтехБанка» с ООО «Параллакс» на сумму около 5,5 млн рублей.