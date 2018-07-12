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АС РТ признал недействительными две сделки «ИнтехБанка» на 7,1 миллиона рублей

08:48, 12.07.2018
АС РТ признал недействительными две сделки «ИнтехБанка» на 7,1 миллиона рублей
Фото: realnoevremya.ru / Лина Саримова

Арбитражный суд РТ признал недействительными две сделки «ИнтехБанка» на общую сумму в 7,1 млн рублей:

  • выплата зарплат по договору со счета УК «УЭЖ-РЦ» на почти 1,7 млн рублей,
  • снятие денег со счета в банке ООО «Параллакс» на сумму около 5,5 млн рублей.

Обе операции совершили 14 декабря 2016 года. Данные опубликовало Агентство по страхованию вкладов.

Ранее АС РТ удовлетворил иски конкурсного управляющего «ИнтехБанка» и признал недействительными четыре сделки кредитной организации на сумму более 175,3 млн рублей.

ЭкономикаБанки Татарстан
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