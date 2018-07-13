Кремль рассмотрит просьбу матери Сенцова о его помиловании

Кремль рассмотрит обращение матери режиссера Олега Сенцова о его помиловании в случае его поступления. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно, это [обращение матери Сенцова] будет рассмотрено, но сроков я не могу назвать», — сказал он.

Отвечая на вопрос, можно ли помиловать человека по ходатайству его родственников, пресс-секретарь ответил, что он «лежит в юридической плоскости и не входит в его компетенцию».

По словам Пескова, о ходатайстве Людмилы Сенцовой в адрес российского лидера Владимира Путина в Кремле узнали из СМИ и не могут относиться к этому как к официальному обращению, пишет ТАСС.

Ранее Киев назвал имена 23 россиян, которых готов обменять на заключенных в РФ украинцев, в том числе и Сенцова.