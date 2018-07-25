США ввели санкции против 13 лиц и компаний за поставки электроники в Сирию

Министерство финансов США ввело санкции против восьми физических и пяти юридических лиц за поставки электронного оборудования в Сирию.



Как сообщает пресс-служба ведомства, они «являются ключевыми компонентами обширной сети закупок электроники от имени Сирийского научно-исследовательского центра (SSRC), ответственного за разработку химического оружия Сирии».

Под санкции попали лица и компании из Ливана, Сирии и Китая.

Ранее сенаторы из Республиканской и Демократической партий Линдси Грэм и Боб Менендес объявили о начале работы над законопроектом, который усилит санкции против России.