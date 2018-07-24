США усилят санкции против России

Сенаторы из Республиканской и Демократической партий Линдси Грэм и Боб Менендес объявили о начале работы над законопроектом, который усилит санкции против России.

Документ, который предполагает введение «дополнительных санкций для обеспечения максимального давления на кампанию Кремля против демократии», будет представлен в ближайшие дни. Законопроектом будут усилены меры против российского энергетического и финансового секторов, олигархов и предприятий с участием госкапитала, госдолга. Также предусмотрены секторальные санкции против киберигроков в России и создание Национального центра реагирования на российские угрозы, сообщает «РИА Новости».

Напомним, что последнее расширение санкций США в отношении России состоялось в июне.

