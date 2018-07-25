Уфимцы выпустили иронический клип о родном городе: «Не хуже, чем в Казани»

Фото: скриншот видеозаписи

Уфимский музыкант Михаил Васильев написал ироническую песню о родном городе. Вместе с товарищами он записал клип на композицию.

В тексте автор обыгрывает самые узнаваемые локации столицы Башкирии: старый мост через Белую, несколько колес обозрения и памятник Салавату Юлаеву.

«Приезжайте в гости,

Удивитесь очень.

Убедитесь сами —

Не хуже, чем в Казани», — поет Васильев в припеве.

Стоит отметить, что это уже не первая юмористическая песня об Уфе. По-своему родной город пытались осмыслить музыканты из группы 3kilo's и проект BigMatur.