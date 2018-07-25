Уфимцы выпустили иронический клип о родном городе: «Не хуже, чем в Казани»
Уфимский музыкант Михаил Васильев написал ироническую песню о родном городе. Вместе с товарищами он записал клип на композицию.
В тексте автор обыгрывает самые узнаваемые локации столицы Башкирии: старый мост через Белую, несколько колес обозрения и памятник Салавату Юлаеву.
«Приезжайте в гости,
Удивитесь очень.
Убедитесь сами —
Не хуже, чем в Казани», — поет Васильев в припеве.
Стоит отметить, что это уже не первая юмористическая песня об Уфе. По-своему родной город пытались осмыслить музыканты из группы 3kilo's и проект BigMatur.ОбществоКультура Башкортостан
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