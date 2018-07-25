Кадыров: ни одного человека, будь он русский, татарин или чеченец, не заставляли против воли изучать чеченский

В Чеченской Республике до принятия законопроекта об обязательном изучении родных языков никого не заставляли изучать чеченский язык против его желания. Так прокомментировал решение Госдумы глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Мы и до сих пор ни одного человека, будь он русский, татарин или чеченец, не заставляли против его воли изучать чеченский язык. Чеченский язык наравне с русским является государственным в республике. Это прописано в Конституции ЧР. И мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы один из государственных языков, каковым является чеченский, развивался», — пишет Кадыров в своем Telegram.

По его словам, те, кто без акцента говорят на русском, но не владеют родным языком, обесцениваются в глазах собеседников.

«Теперь станет известно, кто же действительно чеченец. Не может быть русским тот, кто не любит, не ценит и не гордится русским языком. Точно так же нельзя считать чеченцем того, кто завтра придет в школу с заявлением об отказе от языка», — добавил глава Чечни.