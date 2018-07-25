В ТПП РТ обсудили сотрудничество с представителями Европейской экономической комиссии ООН по ГЧП

Фото: Мария Горожанинова

Сегодня в Торгово-промышленной палате Татарстана прошло обсуждение сотрудничества бизнеса республики с деловым советом Европейской экономической комиссии ООН по государственно-частному партнерству.

Как пояснил начальник секции сотрудничества и партнерства отдела экономического сотрудничества и торговли Европейской экономической комиссии ООН Вильям Гамильтон Джеффри, делегация прибыла в Татарстан по приглашению президента республики Рустама Минниханова.

«Мы здесь, чтобы подготовить дорожную карту, план действий для поиска ответа на запрос, который мы получили от президента Республики Татарстан, когда он посещал штаб-квартиру Европейской экономической комиссии ООН в Женеве (Швейцария). Господин президент хочет, чтобы мы провели работу, по итогам которой представили как отчет по анализу сегодняшней ситуации, так и дорожную карту для того, чтобы во всех направлениях экономики Татарстана можно было более эффективно использовать метод государственно-частного партнерства», — рассказал приглашенный эксперт.

Тем не менее как таковых предложений не прозвучало, и после практически часового обсуждения было решено, что ТПП подготовит их письменно, сообщает корреспондент «Реального времени».

Напомним, что ранее в Татарстане безработным и самозанятым татарстанцам предложили побороться за субсидии.