Безработным и самозанятым татарстанцам предложили побороться за субсидии
В Татарстане продолжает работать программа «Содействие занятости населения РТ». Ее участники получат субсидии в 117,6 тыс. рублей на развитие собственного бизнес-проекта.
В рамках программы с 2017 года проводят специальный образовательный курс по основам предпринимательства, налогообложения и подготовки отчетности. Курс ведут при участии Министерства экономики РТ, «Фонда поддержки предпринимательства», КФУ и Центра занятости населения РТ.
Первые выпускники курса открыли собственные салоны красоты, ателье, учебные центры, автомастерские, юридические и бухгалтерские компании.
Добавим, что курс бесплатный. Участников набирают каждый квартал. Подробности можно узнать в Центре инноваций в социальной сфере.Общество Татарстан
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