Безработным и самозанятым татарстанцам предложили побороться за субсидии

В Татарстане продолжает работать программа «Содействие занятости населения РТ». Ее участники получат субсидии в 117,6 тыс. рублей на развитие собственного бизнес-проекта.



В рамках программы с 2017 года проводят специальный образовательный курс по основам предпринимательства, налогообложения и подготовки отчетности. Курс ведут при участии Министерства экономики РТ, «Фонда поддержки предпринимательства», КФУ и Центра занятости населения РТ.

Первые выпускники курса открыли собственные салоны красоты, ателье, учебные центры, автомастерские, юридические и бухгалтерские компании.

Добавим, что курс бесплатный. Участников набирают каждый квартал. Подробности можно узнать в Центре инноваций в социальной сфере.