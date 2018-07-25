В Уфе доходность квартир составила от 6,7% до 5,6%

В Уфе средняя доходность квартир составила около 6,2%. Именно так соотносятся цены на квартиры с арендной ставкой.

По подсчетам аналитиков сервиса ЦИАН, наиболее высокая доходность жилья в Ленинском районе столицы РБ.

Средняя стоимость квартиры в этом районе составляет 4,2 млн рублей. При этом снять квартиру в этом районе можно за 23,2 тысячи рублей в месяц.

В Калининском, Кировском и Советском районах города доходность составила 6,2%. В Орджонекидзевском районе — 6%, в Дёмском — 5,9%, а в Октябрьском — 5,6%.

Стоит отметить, что доходность жилья в Стерлитамаке оценили в 6,1%. По подсчетам сервиса, средняя стоимость квартиры во втором городе республики составила 2 млн рублей. Ставка по аренде в среднем составляет 10,5 тысячи рублей.