АС РТ ввел процедуру банкротства в проблемный «Фонд Сбережений Приволжский»

Арбитражный суд РТ 16 июля ввел процедуру банкротства и наблюдения в КПК «НПК «Фонд Сбережений Приволжский».

Временным управляющим утвержден Марат Байков. Об этом говорится в опубликованном сегодня, 25 июля, в едином реестре банкротств сообщении.

Отмечается, что судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве КПК «НПК «Фонд Сбережений Приволжский» назначено на 16 октября 2018 года. Требования кредиторов принимаются в течение тридцати календарных дней с даты опубликования настоящего объявления.

Напомним, о намерении ЦБ РФ в лице Нацбанка по РТ обанкротить кооператив стало известно в декабре прошлого года, когда в суд был подан соответствующий иск. Однако деятельностью этой организации Банк заинтересовался еще в 2016 году, так как группа имела признаки «финансовой пирамиды». Подробнее — в материале «Реального времени».