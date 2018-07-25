Попавший в ДТП в Тверской области автобус принадлежал компании «Альметьевское ПОПАТ»

Пассажирский автобус, попавший в ДТП в Тверской области, принадлежит АО «Альметьевское ПОПАТ». Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.



Альметьевскому городскому прокурору поручено провести на предприятии проверку соблюдения требований законодательства при организации пассажирских перевозок.

Ранее стало известно, что экскурсионный автобус, следовавший по маршруту Казань — Санкт-Петербург, перевернулся в Тверской области. По предварительным данным, в транспортном средстве находились 42 человека. Двое из них в результате ДТП пострадали.

АО «Альметьевский ПОПАТ» — дочерняя компания корпорации «Татавтотранс», которой принадлежит альметьевский автовокзал.