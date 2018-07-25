Рагнар Сигурдссон: «В «Рубине» я не чувствовал себя как дома»

Защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон поделился воспоминаниями о периоде своей работы в казанском «Рубине».

«Я счастлив в «Ростове», я чувствую себя как дома, а вот, например, в «Рубине», где выступал до этого, такого ощущения не было. Мне нравятся подход к делу руководства «Ростова», болельщики, одноклубники, стиль работы нашего главного тренера Валерия Карпина», — сказал Сигурдссон.



Напомним, Рагнар Сигурдссон выступал за «Рубин» в первой половине прошлого сезона. За казанскую команду исландский защитник сыграл в 13 матчах, где получил 2 желтые карточки.