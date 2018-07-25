В России продлили программу льготного автолизинга

Правительство внесло изменения в программу льготного автолизинга, которыми продлевается действие программы. Уточняются условия предоставления субсидий, требования к срокам заключения договора лизинга. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.



«Принятое решение позволит реализовать по механизму льготного лизинга автомобильную технику в количестве не менее 4 тыс. единиц в 2018 году, не менее 4,5 тыс. единиц в 2019 году и не менее 4,9 тыс. единиц в 2020 году», — говорится в пояснительной записке к постановлению.

Также документ вносит изменения в требования, которым должна соответствовать лизинговая организация при предоставлении субсидий.

Программа льготного лизинга автотранспортных средств действует с 15 мая 2015 года и предполагает предоставление физическим и юридическим лицам автомобильной техники в лизинг на льготных условиях с авансовым платежом, уменьшенным на 10% от стоимости техники.

Недополученные доходы лизинговых организаций от предоставления скидки компенсируются из федерального бюджета.