Россельхозбанк потребовал половину акций «Индюшкина»

Россельхозбанк потребовал 50% акций Башкирского птицеводческого комплекса имени Гафури (бренд «Индюшкин»). Этот пакет акций заложен в банке дочерью предпринимателя Марселя Юсупова.

При этом банк рассчитывает продать эти акции после получения пакета, пишет «Коммерсант». Номинальная стоимость бумаг составляет всего 5 тысяч рублей.

При этом долг предприятия перед банком оценивается в 10 млрд рублей.

Напомним, что весной арбитраж Башкирии ввел процедуру наблюдения на птицеводческом комплексе. Банкротства компании потребовала налоговая служба за долг в 211,9 млн рублей.