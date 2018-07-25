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Бизнес

Россельхозбанк потребовал половину акций «Индюшкина»

11:33, 25.07.2018 1

Россельхозбанк потребовал 50% акций Башкирского птицеводческого комплекса имени Гафури (бренд «Индюшкин»). Этот пакет акций заложен в банке дочерью предпринимателя Марселя Юсупова.

При этом банк рассчитывает продать эти акции после получения пакета, пишет «Коммерсант». Номинальная стоимость бумаг составляет всего 5 тысяч рублей.

При этом долг предприятия перед банком оценивается в 10 млрд рублей.

Напомним, что весной арбитраж Башкирии ввел процедуру наблюдения на птицеводческом комплексе. Банкротства компании потребовала налоговая служба за долг в 211,9 млн рублей.

Бизнес Башкортостан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:35
    То-то смотрю, что халяльную индейку перестали продавать. А тут вон че!
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