АСВ проведет повторные торги имущества «Анкор Банка»

Конкурсный управляющий «Анкор Банка» Агентство по страхованию вкладов (АСВ) объявил, что торги имуществом кредитной организации общей стоимостью 257 млн рублей признаны несостоявшимися. Повторные торги пройдут 18 июня со снижением начальной цены на 10%.

Как отмечается на сайте АСВ, с повторных торгов снимается лот 1, включающий в себя нежилые помещения площадью 441,1 кв. м, 145,6 кв. м, 250,5 кв. м, 1 789,3 кв. м, расположенные в Казани по адресу: Братьев Касимовых, д. 47. Их стоимость составляет 256 млн рублей.

Таким образом, будут проданы только автомобили Hyundai Porter и Skoda Octavia стоимостью 296,3 и 659 тыс. рублей соответственно.