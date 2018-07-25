Здание бывшего отеля Marriott могут продать в два раза дешевле — за 600 миллионов рублей

Здание бывшего отеля Marriott, которое не могут продать уже год, снизилось в цене вдвое. На торги здание выставят с начальной ценой в 864 млн рублей. Шаг понижения составит 7,5%, или 81 млн руб.

Комитет кредиторов согласился на снижение стоимости предложения до 600 млн рублей, хотя изначально его выставляли за 1,2 млрд рублей. В группе ВТБ, в залоге у которой находится здание отеля, заявили, что «продажа актива по цене в данном диапазоне» является приемлемой, но выразили надежду на «максимальную выручку», передает «Коммерсантъ».

Напомним, в феврале отель уже выставляли на продажу. Федеральное агентство «АукционИнвестПРО» оценило объект в 972 млн рублей.