Арбитраж оставил без движения иск уфимского «Социнвестбанка» к бывшему владельцу на 165 млн рублей

Уфимский «Социнвестбанк» подал иск бывшему владельцу Сергею Тоболину на 165,6 млн рублей. Арбитражный суд Башкирии оставил заявление без движения до 24 августа.

Согласно материалам суда, иск был подан 20 июля.

Напомним, что на сегодня «Социнвестбанк» проходит процедуру санации. Он на 100% принадлежит банку «Российский капитал». В конце 2015 года после отзыва лицензии у группы банков московского предпринимателя Анатолия Мотылева у банка начались проблемы с ликвидностью.

В 2016 году «Социнвестбанк» взыскал с Тоболина 36 млн рублей убытка в Кировском райсуде Уфы.