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Следователи проверят обстоятельства избиения водителя скорой помощи в Кирове

09:24, 25.07.2018
Следователи проверят обстоятельства избиения водителя скорой помощи в Кирове
Фото: скриншот - vk.com

Кировские следователи проверят факт избиения водителя скорой помощи, который перегородил выезд во дворе.

В рамках доследственной проверки силовики выяснят все обстоятельства произошедшего конфликта и примут соответствующее процессуальное решение, рассказали в региональном СУ СКР.

Напомним, инцидент произошел во дворе дома №4 по улице Профсоюзной вечером в понедельник, 23 июля. Как пишут пользователи в соцсетях, водитель Renualt Duster не мог выехать из двора и попросил убрать скорую помощь с дороги. Получив отказ, он вытащил водителя из машины и начал избивать. Водитель скорой помощи упал, стукнулся головой, потерял сознание.

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Общество Кировская область
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