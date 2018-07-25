Следователи проверят обстоятельства избиения водителя скорой помощи в Кирове

Кировские следователи проверят факт избиения водителя скорой помощи, который перегородил выезд во дворе.

В рамках доследственной проверки силовики выяснят все обстоятельства произошедшего конфликта и примут соответствующее процессуальное решение, рассказали в региональном СУ СКР.

Напомним, инцидент произошел во дворе дома №4 по улице Профсоюзной вечером в понедельник, 23 июля. Как пишут пользователи в соцсетях, водитель Renualt Duster не мог выехать из двора и попросил убрать скорую помощь с дороги. Получив отказ, он вытащил водителя из машины и начал избивать. Водитель скорой помощи упал, стукнулся головой, потерял сознание.

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