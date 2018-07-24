В Кирове избили водителя скорой помощи, перекрывшего дорогу во дворе

В Кирове жестоко избили водителя скорой помощи, который перегородил выезд во дворе. О случившемся рассказали очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел во дворе дома №4 по улице Профсоюзная вечером в понедельник, 23 июля. Как пишут пользователи, водитель Renualt Duster не мог выехать из двора и попросил убрать скорую помощь с дороги. Получив отказ, он вытащил водителя из машины и начал избивать.

«Водитель скорой помощи упал, стукнулся головой, потерял сознание. Окружающие пытались разнять, вызвали полицейских», — пишут кировчане.

На данный момент все подробности происшествия выясняются.

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